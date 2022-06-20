Польща давно перебуває під прицілом Росії - спецслужби

Польща протягом багатьох років "перебуває під прицілом" країни-агресорки Росії.

Кремль використовує пропаганду та дезінформацію. Таким чином держава-терористка намагається заперечувати право поляків на власну державу.

Таку думку висловив представник польських служб безпеки Станіслав Жарін.

Він наголосив, що Росія намагається переконати російське суспільство та Захід, що Польща не має права на суб'єктність.

"Кремль проводить різні заходи, результатом яких є удар по фундаментальному праву поляків на власну державність та безпеку. Росія намагається переконати російське суспільство та Захід, що Польща не має права на суб'єктність, не має сприйматися серйозно союзниками й має бути "сірою зоною" між НАТО та Росією", - заявив Жарін.

Як повідомлялося, війна, розв'язана Путіним в Україні, може перекинутися і на інші країни. Уникання Заходом відкритого протистояння Росії та її відкритої агресії в Україні, де вона чинить наджорсткі злочини, є проявом слабкост, заявив віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський.

Читайте також: