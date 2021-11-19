Президент Болгарії назвав анексований Крим "російським"

Румен Радев заявив, що санкції проти Росії неефективні.

Чинний президент Болгарії Румен Радев назвав анексований Крим начебто "російською територією" та заявив про мовляв "неефективність санкцій ЄС" проти Росії.

Про це він заявив на дебатах перед другим туром президентських виборів, повідомляє болгарська служба Радіо Свобода.

Так, Радев повторив свої слова від 2016 року про те, що "наразі Крим є російським". За його словами, щодо Росії є багато спекуляцій, і тому, на його думку, найголовніше – шукати діалог з Москвою.

Крім того, Радев заявив, що санкції проти Росії "неефективні" і закликав "більш прагматично співпрацювати з РФ".

"Санкції проти Росії виглядають неефективними. Нам потрібна прагматична політика щодо Москви. Не в останню чергу ми не повинні забувати, що Росія є дуже важливим фактором у боротьбі з глобальним тероризмом", – цитує Радева Trud.bg.

Натомість опонент Радева професор Анастас Герджиков сказав, що Крим – це українська територія, незалежно від того, "який там прапор". За його словами, санкції проти Росії не можна скасовувати, доки не буде вирішено справу Криму та питання прав людини в Росії.

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