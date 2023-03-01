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Про що Лукашенко благатиме Китай – експерт розповів

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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Про що Лукашенко благатиме Китай – експерт розповів

Фото: Associated Press

Днями Олександр Лукашенко прибув до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко під час свого візиту проситиме Китай гарантувати збереження суверенітету Білорусі.    

Про це в ефірі телеканалу FreeДом розповів російський політолог, публіцист та політичний діяч Андрій Піонтковський.

"Лукашенко має свій інтерес у Китаї. Власне, його міністра закордонних справ Макея було, мабуть, ліквідовано, бо він здійснював цей зв’язок. Лукашенко останнім часом добивається від товариша Сі тієї ж формули, яку той вимовив і із задоволенням кілька разів повторює, щодо територіальної цілісності та суверенітету Казахстану. Ось їм дуже хотілося б, щоб товариш Сі так само висловився щодо Білорусі", - вважає експерт.

Піонтковський також розповів, що Лукашенко єдиний раз готовий був здати незалежність Білорусі – у першій половині 1999 року, коли рейтинг Бориса Єльцина (перший президент Росії - ред.) був настільки низьким, що Лукашенко думав балотуватися на пост президента Російської Федерації.

"Він навіть у тривале турне попрямував містами Сибіру. Тобто на шапку Мономаха, на царський російський вінець він би суверенітет Білорусі проміняв, але ні на що інше", - сказав експерт.

Поїздка Лукашенка до Китаю

У вівторок, 28 лютого, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном. Як пишуть ЗМІ, за підсумками зустрічі буде підписано великий пакет документів щодо розвитку відносин у ключових сферах.

Політолог Андрій Вігірінський вважає, що білоруський диктатор проситиме про протекцію Китаю, так як він немає особливих важелів впливу на Кремль, а ринки збуту йому вкрай необхідні.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Китай може таємно переправляти обладнання до Росії через Білорусь.

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Дата публікації
Перегляди
208
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