Про що Лукашенко благатиме Китай – експерт розповів

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко під час свого візиту проситиме Китай гарантувати збереження суверенітету Білорусі.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом розповів російський політолог, публіцист та політичний діяч Андрій Піонтковський.

"Лукашенко має свій інтерес у Китаї. Власне, його міністра закордонних справ Макея було, мабуть, ліквідовано, бо він здійснював цей зв’язок. Лукашенко останнім часом добивається від товариша Сі тієї ж формули, яку той вимовив і із задоволенням кілька разів повторює, щодо територіальної цілісності та суверенітету Казахстану. Ось їм дуже хотілося б, щоб товариш Сі так само висловився щодо Білорусі", - вважає експерт.

Піонтковський також розповів, що Лукашенко єдиний раз готовий був здати незалежність Білорусі – у першій половині 1999 року, коли рейтинг Бориса Єльцина (перший президент Росії - ред.) був настільки низьким, що Лукашенко думав балотуватися на пост президента Російської Федерації.

"Він навіть у тривале турне попрямував містами Сибіру. Тобто на шапку Мономаха, на царський російський вінець він би суверенітет Білорусі проміняв, але ні на що інше", - сказав експерт.

Поїздка Лукашенка до Китаю

У вівторок, 28 лютого, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном. Як пишуть ЗМІ, за підсумками зустрічі буде підписано великий пакет документів щодо розвитку відносин у ключових сферах.

Політолог Андрій Вігірінський вважає, що білоруський диктатор проситиме про протекцію Китаю, так як він немає особливих важелів впливу на Кремль, а ринки збуту йому вкрай необхідні.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Китай може таємно переправляти обладнання до Росії через Білорусь.

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