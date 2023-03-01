О чем Лукашенко будет умолять Китай – эксперт рассказал

На днях Александр Лукашенко прибыл в Китай для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко во время своего визита будет просить Китай гарантировать сохранение суверенитета Беларуси.

Об этом в эфире телеканала FreeДом рассказал российский политолог, публицист и политический деятель Андрей Пионтковский.

"Лукашенко имеет свой интерес в Китае. Собственно, его министр иностранных дел Макей был, видимо, ликвидирован, потому что он осуществлял эту связь. Лукашенко в последнее время добивается от товарища Си той же формулы, которую тот произнес и с удовольствием несколько раз повторяет, относительно территориальной целостности и суверенитета Казахстана. Вот им бы очень хотелось, чтобы товарищ Си так же высказался в отношении Беларуси", — считает эксперт.

Пионтковский также рассказал, что Лукашенко единственный раз готов был сдать независимость Беларуси – в первой половине 1999 года, когда рейтинг Бориса Ельцина (первый президент России – ред.) был настолько низким, что Лукашенко думал баллотироваться на пост президента Российской Федерации.

"Он даже в длительное турне направился по городам Сибири. То есть на шапку Мономаха, на царский российский венец он бы суверенитет Беларуси променял, но ни на что другое", — сказал эксперт.

Поездка Лукашенко в Китай

Во вторник, 28 февраля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Китай для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. Как пишут СМИ, по итогам встречи будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых областях.

Политолог Андрей Вигиринский считает, что белорусский диктатор будет просить о протекции Китая, так как у него нет особых рычагов влияния на Кремль, а рынки сбыта ему крайне необходимы.

Аналитики Института изучения войны считают, что Китай может тайно переправлять оборудование в Россию через Беларусь.

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