Путін створює внутрішню армію для захисту Кремля — Подоляк

Росгвардія отримає танки та іншу важку техніку після заколоту Пригожина.

Керівництво Росгвардії Віктор Золотов заявив, що після заколоту бойовиків терористичної ПВК "Вагнер" його відомство отримає важку військову техніку. У Офісі президента заявили, що це створення внутрішньої армії для захисту Кремля.

Про це у Twitter написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

Він прокоментував слова Золотова про те, що Росгвардія отримає танки та іншу важку техніку після заколоту Пригожина і що диктатор Путін вже дав дозвіл на це.

Подоляк зазначив, що Путін намагається якось виправдатись за ситуацію з заколотом "вагнерівців", нагороджуючи "захисників Москви". Таким чином диктатор намагається всіх переконати, що російське суспільство лишається "консолідованим".

"Але головне — офіційно перетворити Росгвардію Золотова на внутрішньокремлівську армію 2.0 з важкою технікою", — написав радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористична приватна військова компанія "Вагнер" повністю забезпечувалась коштом російського бюджету.

Крім того, ми раніше інформували, що західні союзники порадили Україні не завдавати ударів по Росії під час бунту ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.