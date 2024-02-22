Рада створила ТСК щодо розслідування дій місцевої влади Києва

Комісія досліджуватиме ефективнісь функціонування органів влади Києва як столиці України у період дії воєнного стану.

Верховна Рада 22 лютого створила тимчасову слідчу комісію щодо розслідування функціонування місцевої влади Києва.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Парламент створив ТСК по розслідуванню функціонування місцевої влади Києва", – йдеться в заяві політика.

Свої голоси за таке рішення віддали 252 народні депутати.

Головою комісії призначений нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін.

Водночас нардеп від "Єврсолідарності" Олексій Гончаренко вказав, що парламент ухвалив "проект Постанови 10460 про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану".

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Зауважимо, 29 січня Безгін заявив про ініціативу створення ТСК "щодо Києва, щодо його функціонування під час воєнного стану". Нардеп анонсував, що члени ТСК разом з експертами максимально проаналізують наявні у столиці проблеми та запропонують варіанти їхнього вирішення. Предметом аналізу стане й робота Київської МВА.

До слова, напередодні Гончаренко повідомив, що Рада 6 березня розгляне законопроєкт про мобілізацію у другому читанні.

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