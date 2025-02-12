Рада запровадила в Україні Національний день молитви

Верховна Рада України 12 лютого ухвалила постанову про встановлення Національного дня молитви, який відзначатиметься щороку 24 лютого.

Про це повідомили народній депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Свої голоси за встановлення Національного дня молитви віддали 225 народних обранців.

"24 лютого тепер в Україні будемо відзначати Національний день молитви. Це ініціатива слуг, яку підтримала Рада", – йдеться у заяві Гончаренка.

Відповідно до постанови, у Національний день молитви має відбутися засідання Верховної Ради, розпочате виконанням духовного гімну України "Боже великий, єдиний".

До слова, у грудні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Його відзначатимуть щороку 21 травня.