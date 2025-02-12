Рада ввела в Украине Национальный день молитвы

Верховная Рада Украины 12 февраля приняла постановление об установлении Национального дня молитвы, который будет отмечаться ежегодно 24 февраля.

Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

Свои голоса за установление Национального дня молитвы отдали 225 народных избранников.

"24 февраля теперь в Украине будем отмечать Национальный день молитвы. Это инициатива слуг, которую поддержала Рада", — говорится в заявлении Гончаренко.

Согласно постановлению, в Национальный день молитвы должно состояться заседание Верховной Рады, начатое исполнением духовного гимна Украины "Боже великий, единый".

К слову, в декабре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении в Украине Дня межнационального согласия и культурного разнообразия. Его будут отмечать ежегодно 21 мая.