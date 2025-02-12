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Рада ввела в Украине Национальный день молитвы

Рада ввела в Украине Национальный день молитвы

Верховная Рада Украины / Фото: Associated Press

За постановление проголосовали 225 народных депутатов.

Верховная Рада Украины 12 февраля приняла постановление об установлении Национального дня молитвы, который будет отмечаться ежегодно 24 февраля.

Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

Свои голоса за установление Национального дня молитвы отдали 225 народных избранников.

"24 февраля теперь в Украине будем отмечать Национальный день молитвы. Это инициатива слуг, которую поддержала Рада", — говорится в заявлении Гончаренко.

Согласно постановлению, в Национальный день молитвы должно состояться заседание Верховной Рады, начатое исполнением духовного гимна Украины "Боже великий, единый".

К слову, в декабре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении в Украине Дня межнационального согласия и культурного разнообразия. Его будут отмечать ежегодно 21 мая.

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