Рубіо відповів, як Вашингтон бачить закінчення війни в Україні

Вашингтон наполягає на справедливих умовах для встановлення миру в Україні.

США прагнуть закінчення війни Росії проти України, але шлях до справедливого миру, який збереже суверенітет і незалежність української держави, ще довгий.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо у зверненні, опублікованому на сайті Держдепартаменту США.

“Ми хотіли б, щоб війна в Україні завершилася справедливим і міцним миром”, – наголосив Рубіо.

Він зазначив, що конфлікт надзвичайно складний, і важливо не лише зупинити бойові дії, а й досягти умов, за яких Україна збереже свою незалежність.

За словами Рубіо, президент США Дональд Трамп чітко заявив, що прагне завершення війни, оскільки вона спричиняє масові жертви та руйнування.

“Йдеться не просто про припинення вогню, а про те, щоб забезпечити справедливий результат, за якого Україна залишиться суверенною державою. Ми ще далеко від цього, і це буде нелегкий процес”, – додав держсекретар.

Він повідомив, що до переговорного процесу залучені кілька ключових представників адміністрації США. Зокрема, у Європі вже перебувають віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет та міністр фінансів Скотт Бессент.

“Я також буду там пізніше цього тижня. Ми продовжимо обговорення з нашими європейськими союзниками та українськими партнерами. Я особисто зустрінуся з представниками України найближчими днями, як і віцепрезидент. Міністр оборони та міністр фінансів також планують такі зустрічі”, – підсумував Рубіо.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський застеріг, що якщо Дональд Трамп вирішить припинити допомогу Україні, Європа не зможе самостійно заповнити цю прогалину.

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