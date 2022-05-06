Росія відводить основні війська від Маріуполя - Пентагон

Зараз у місті та околицях зосереджена невелика кількість російських військ.

Основні сили російських військ, які раніше були кинуті раніше на Маріуполь, нині відведені на північ від міста, яке продовжує зазнавати постійних авіаційних і артилерійських ударів.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

"Загалом, за нашими оцінками, більшість російських військ – сухопутних військ – які були спрямовані в Маріуполь, відійшли та висунулися на північ", - зауважив Кірбі.

За його інформацією, зараз у місті та околицях зосереджена невелика кількість російських військ, що приблизно дорівнює парі батальйонних тактичних груп.

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Водночас росіяни здебільшого атакують, завдаючи авіаційних і артилерійських ударів по Маріуполю й околицях, а також по заводу "Азовсталь".

Нагадаємо, 5 травня до Маріуполя вирушив гуманітарний конвой, щоб евакуювати людей з "Азовсталі". Спільний конвой ООН і Червоного Хреста має прибути до міста вранці 6 травня.

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