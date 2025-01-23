Шольц зробив заяву про мир Україні

Навіть після закінчення війни Україна потребуватиме захисту.
До миру в Україні ще далеко. Союзники повинні забезпечити країні безпечне майбутнє після завершення війни. Для цього необхідні гарантії безпеки .
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Rheinische Post.
"І до миру нам ще далеко", - висловився німецький політик.
З його слів, зараз не час для подібних спекуляцій, оскільки нічого не має вирішуватися через голови українців.
"Було б гарною новиною, якби війна в Україні підійшла до кінця. Але навіть тоді нам все одно доведеться забезпечити Україні безпечне майбутнє. Йдеться про гарантії безпеки, а також про те, як Україна може зберегти сильну армію, яку ми зможемо озброїти разом", - наголосив канцлер.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поставив своєму спецпредставнику щодо України - генерал-лейтенанту Кіту Келлогу чіткі терміни для закінчення розпочатої Росією війни. Йдеться просто днів.
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