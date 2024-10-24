Співпраця РФ і КНДР: Сеул може піти на рішучий крок щодо України

Південна Корея може надати зброю Україні через військову співпрацю КНДР з Росією.

Південна Корея може розглянути можливість надання зброї Україні. Це буде залежати від обсягів військової співпраці між Росією та Північною Кореєю.

Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Під час виступу він заявив, що Південна Корея не "сидітиме склавши руки" у відповідь на відправку Пхеньяном військ до Росії.

"Якщо Північна Корея відправить спецназ на війну в Україну, ми будемо надавати підтримку Україні крок за кроком і розглянемо можливість вжиття необхідних заходів для забезпечення безпеки Корейського півострова", - заявив Юн.

За його словами, Південна Корея дотримується принципу відмови від прямих поставок летальної зброї, але у цьому випадку може переглянути це питання. Це залежатиме від військової активності Північної Кореї.

"Республіка Корея ніколи не буде сидіти склавши руки і вживатиме необхідних заходів крок за кроком у координації з міжнародним співтовариством в залежності від розвитку військового співробітництва між Північною Кореєю і Росією", - заявив Він.

Яку зброю Південна Корея може дати Україні

За даними ЗМІ, існує ймовірність того, що в Південна Корея може направти в Україну персонал для спостереження за тактикою і бойовими можливостями північнокорейських спецпідрозділів.

Ймовірно, команда південнокорейців складатиметься з військовослужбовців розвідувальних підрозділів, які могли б аналізувати тактику північнокорейських бойових дій або брати участь у допитах захоплених північнокорейців.

Також Сеул має низку систем оборонного озброєння, які він може надати Україні. Зокрема, зенітно-ракетну систему середньої дальності Cheongung-II, яка могла б допомогти Україні посилити її протиповітряну оборону.

Також Південна Корея може постачати наступальну зброю, як-от артилерійські снаряди, гаубиці, танки та реактивні системи залпового вогню.

Водночас, у ЗМІ зауважили, що з початку вторгнення Росії в Україну Південна Корея надала Сполученим Штатам 155-міліметрові снаряди за умови, що США є "кінцевим споживачем". Таким чином, на думку спостерігачів, Сеул міг надати непряму збройну підтримку Україні.

Варто також зауважити, що Південня Корея має в своєму озброєнні балістичні ракети та бойові літаки, які теж можуть бути цікаві Україні.

Нагадаємо, раніше розвідка Південної Кореї повідомила, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відправив на війну до України 12 тисяч військових, зокрема підрозділ спецпризначення.

За інформацією Newsweek, КНДР могла відправити до РФ не лише піхоту, а й пілотів.

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