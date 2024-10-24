Китай вперше висловився про війська КНДР у Росії

У Пекіні стверджують, що вони начебто "не в курсі ситуації".

В МЗС Китаю стверджують, що нічого не знають про перекидання військ Північної Кореї до Росії.

Про це прессекретар Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзян сказав на пресконференції.

У речника МЗС запитали, чи може Китай підтвердити відправлення північнокорейських військовослужбовців до Росії. Журналісти також попросили озвучити позицію Пекіна щодо того, що Пхеньян такими діями переводить "і без того тривалу" війну на нову стадію.

"Що стосується першого питання, то Китай не в курсі ситуації. Що стосується другого питання, то позиція Китаю щодо української кризи послідовна і зрозуміла, і ми сподіваємося, що всі сторони домагатимуться деескалації ситуації та візьмуть на себе зобов'язання щодо політичного врегулювання", – висловився Лінь Цзян.

Нагадаємо, напередодні КНДР взялася спростовувати звинувачення з боку Південної Кореї та України у відправленні військ до Росії для участі у війні. У Пхеньяні назвали це "безпідставними стереотипними чутками".

Однак у Пентагоні повідомили, що мають докази того, що війська КНДР перебувають у Росії. Щоправда наразі США не відомо, що саме ці військові там роблять.

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