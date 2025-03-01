Стало відомо, що генсек НАТО порадив Зеленському

Розмова Зеленського та Рютте відбулася після скандалу в Білому домі.

Генеральний секретар Марк Рютте порадив президенту України Володимиру Зеленському знайти спосіб відновити відносини з Дональдом Трампом та адміністрацією США.

Про це повідомило видання CGTN America.

Видання процитувало генсека НАТО:

"Я сказав Зеленському, що ви маєте знайти спосіб відновити відносини з Дональдом Трампом і американською адміністрацією".

Нагадаємо, в ЗМІ заявили, що після скандалу в Білому домі Зеленський провів дві телефонні розмови.

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