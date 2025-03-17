Трамп назвав помилування Байдена "недійсними": яка причина

Республіканець аргументував усе тим, що його попередник підписав помилування за допомогою автопена – роботизованого пристрою, яким президенти користуються вже десятиліттями для підпису великого обсягу рутинної документації.

Президент США Дональд Трамп заявив, що видані його попередником Джо Байденом в останню мить помилування членів Конгресу, які розслідували заворушення 6 січня, є "недійсними, нечинними та такими, що не мають жодної сили". Трамп таким чином натякнув, що його адміністрація може спробувати змінити більш ніж столітню традицію президентських помилувань.

Про це пише Boomberg.

Трамп у дописі на своїй платформі Truth Social заявив, що помилування є недійсними, оскільки Байден підписав їх за допомогою автопена (пристрою для автоматичного підпису).

Заява президента США перегукується з аргументами консервативного Фонду Heritage, який стверджує, що Байден використовував автопен, оскільки на кількох документах знайшли ідентичні підписи. Втім, Трамп не надав жодних доказів цього у своєму дописі.

Президентське право на помилування вважається одним із найбільш необмежених повноважень, і суди зазвичай уникають його перегляду. Хоча чинним американський лідер визнав, що остаточне рішення щодо законності цих помилувань залишається за судами, його заява створює підґрунтя для можливого втручання Міністерства юстиції, яке може спробувати притягнути до відповідальності ключових політичних опонентів Трампа.

Серед них – колишня конгресвумен Ліз Чейні, генерал у відставці Марк Міллі та експерт з інфекційних хвороб Ентоні Фаучі. Їх усіх Байден помилував у свій останній день на посаді після того, як на передвиборчій кампанії Трамп пригрозив цим особам кримінальним переслідуванням.

"Це не моє рішення – це вирішить суд, – але я вважаю, що вони недійсні, тому що я впевнений, що Байден навіть не знав, що це відбувається. Хтось просто використав автопен для підпису та видавання помилувань", – заявив Трамп журналістам на борту літака 16 березня.

Видання зауважило, що як встановило рішення федерального апеляційного суду 2024 року, що помилування навіть не обов’язково має бути письмовим.

"Відповідь, безсумнівно, негативна. Текст Конституції не містить жодних обмежень", – постановив Четвертий окружний апеляційний суд.

Крім того, у висновку Міністерства юстиції США від 1929 року зазначається: "Ні Конституція, ні законодавство не визначають спосіб, у який має здійснюватися або засвідчуватися президентське помилування. Це повністю вирішує президент".

Автори статті нагадали, що адміністрація президента США Джорджа Буша-молодшого спиралася на цей висновок для обґрунтування використання автопена – роботизованого пристрою, яким президенти користуються вже десятиліттями для підпису великого обсягу рутинної документації.

Втім, його застосування залишається суперечливим, оскільки ставить під сумнів, чи особисто президент схвалив відповідні рішення.

Нагадаємо, 20 січня Байден превентивно помилував Міллі, Фаучі та членів Конгресу, які працювали у комітеті з розслідування нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.