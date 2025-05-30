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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Туреччина попередила Росію про наслідки зриву переговорів

Якщо Росія не зможе продемонструвати поступливість, вона може опинитися у скрутному становищі, заявили в МЗС Туреччини.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Хакан Фідан

Хакан Фідан / © Associated Press

Росія ризикує міжнародною ізоляцією, якщо не проявить гнучкості у питанні перемир’я з Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, пише TRT Haber.

З його слів, ініціатива президента США Дональда Трампа щодо негайного припинення вогню стала визначальним сигналом для інших учасників переговорного процесу. Фідан додав, що і Україна, і європейські країни виявили гнучкість і погодилися з американським підходом.

Міністр пояснив, якщо Росія не проявить аналогічну гнучкість, це може поставити її у невигідне становище в очах США.

«Переговорний процес набуває позитивної динаміки, а сторони вже досягли певних результатів», — додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія запропонувала Україні зустрітися для другого раунду переговорів у Стамбулі наступного понеділка, 2 червня. Лавров також заявив, що російська сторона нібито завершила роботу над так званим меморандумом щодо мирного договору з Україною, який на зустрічі представить помічник президента Росії Володимир Мединський.

Кремль відмовився передати Україні свої умови до переговорів у Стамбулі, що розкритикували в Києві. Зокрема, президент Володимир Зеленський заявив, що це свідчить про бажання Кремля зробити переговори «пустими». Україна ще офіційно не погодилася на запропоновану Росією зустріч 2 червня.

16 травня в Стамбулі відбулися переговори між Україною і РФ. Значного прогресу сторони досягти не змогли, однак тоді був узгоджений обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу. Останній етап обміну завершився 25 травня.

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