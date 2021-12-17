У фракції "Голос" призначили нового очільника

Відповідне рішення було ухвалено 17 грудня.

На посаду нового очільника фракції "Голос" призначено Олександру Устінову.

Про це повідомив віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко під час засідання Ради.

"Відповідно до ст. 60 закону "Про регламент Верховної ради" оголошую про обрання народного депутата Устінової Олександри Юріївни на посаду голови депутатської фракції політичної партії "Голос" у Верховній Раді", — заявив Корнієнко.

Віцеспікер парламенту також зазначив, що заступницею очільниці фракції обрано Клименко Юлію Леонідівну.

Нагадаємо, згідно з соціологічним опитуванням "Суспільно-політичні симпатії киян", яке проводилося 10-12 грудня групою "Рейтинг", найвищу підтримку у Києві серед усіх політичних сил має партія "УДАР Віталія Кличка".

Читайте також: