Україна створила коридор для суден через блокаду РФ Чорного моря

Україна створила коридор для суден через блокаду РФ Чорного моря

Визначений коридор гарантує суднам безпечний прохід Одеською затокою.

У Міністерстві інфраструктури заявили про визначення коридору для безпечного заходу торгових суден до українських портів, таким чином не допустивши блокування їхньої роботи. Глибина підтверджена на рівні 15-22,5 метри.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що спеціальні судна ДУ "Держгідрографія" провели 450 кілометрів лінійної зйомки структури дна в районі Дністровської банки. Дослідження підтвердили безпечність для судноплавства морського коридору між західною межею району незаконних навчань РФ та Дністровською банкою.

"Україна попередила блокаду Чорноморських портів. Визначений завдяки проведеному дослідженню коридор гарантує суднам безпечний прохід Одеською затокою. За минулу добу ми фіксували безперебійний трафік торгових суден. Більшість з них дотримувалися рекомендацій та використовували морський коридор, оминаючи зону незаконних військових навчань РФ", – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У пресслужбі додали, що аби допомогти капітанам надійно прокладати маршрут судна з урахуванням осадки та маневрових характеристик, найближчим часом буде зроблена великомасштабна врізка на навігаційні карти із детальною інформацією щодо стану глибин в морському коридорі.

Також визначено координати віртуальних засобів навігаційного обладнання для чіткого встановлення меж морського коридору.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати сильну відповідь Росії на її дії в Чорному й Азовському морях. За словами міністра, коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити до цивілізованих портів, вони зрозуміють ціну своєї нахабності.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.