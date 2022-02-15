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Украина создала коридор для суден из-за блокады РФ Черного моря

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Украина создала коридор для суден из-за блокады РФ Черного моря

Associated Press

Определенный коридор гарантирует суднам безопасный проход по Одесскому заливу.

В Министерстве инфраструктуры заявили об определении коридора для безопасного захода торговых суден в украинские порты, таким образом не допустив блокировки их работы. Глубина доказана на уровне 15-22,5 метра.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что специальные суда ГУ "Госгидрография" провели 450 километров линейной съемки структуры дна в районе Днестровской банки. Исследования подтвердили безопасность судоходства морского коридора между западной границей района незаконных учений РФ и Днестровской банкой.

"Украина предупредила блокаду Черноморских портов. Определенный благодаря проведенному исследованию коридор гарантирует суднам безопасный проход по Одесскому заливу. За минувшие сутки мы фиксировали бесперебойный трафик торговых суден. Большинство из них придерживались рекомендаций и использовали морской коридор минуя зону незаконных военных учений РФ", — заявил Александр Кубраков.

В пресс-службе добавили, что для того, чтобы помочь капитанам надежно прокладывать маршрут суден с учетом осадки и маневровых характеристик, в ближайшее время будет сделана крупномасштабная врезка на навигационные карты с подробной информацией о состоянии глубин в морском коридоре.

Также определены координаты виртуальных средств навигационного оборудования для четкой установки границ морского коридора.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мировое сообщество должно дать сильный ответ России на ее действия в Черном и Азовском морях. По словам министра, когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости.

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