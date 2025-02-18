На Україну на переговорах у Саудівській Аравії не чекали – Bloomberg

США та РФ хочуть поставити Україну перед складним вибором — погодитися на погану угоду чи протистояти загарбницьким планам Кремля без підтримки Білого дому.

Наслідний принц Саудівської Аравії, який організовував переговори в Ер-Ріяді у вівторок, 18 лютого, пропонував провести їх у тристоронньому форматі за участю України, Росії та США. Але і американці, і росіяни наполягли на зустрічі без українців.

Про це пише Bloomberg з посиланням на анонімне джерело, обізнане про підготовку переговорів.

Джерело також повідомило, що принц Мухаммед бін Салман планує проінформувати президента України про роль королівства в організації переговорів, а також про свої обговорення з російськими та американськими офіційними особами.

Автори статті нагадали, що попередник Марко Рубіо на посаді глави зовнішньополітичного відомства США Ентоні Блінкен на торішній Мюнхенській безпековій конференції попереджав про можливі серйозні наслідки "дипломатичної зневаги" у переговорах з високими ставками.

"У міжнародній політиці, якщо ви не сидите за столом переговорів, ви ризикуєте опинитися в меню", — зробив образне зауваження тодішній держсекретар США.

Телефонна розмова Трампа з Путіним минулого тижня та перспектива їхньої зустрічі на найвищому рівні свідчать про спробу нової адміністрації Білого дому досягти мирної угоди "галопом". Тепер європейські лідери, шоковані подіями, що розгортаються, і президент України Володимир Зеленський намагаються знайти способи вплинути на Трампа, щоб уникнути угоди за принципом "або погоджуйтеся, або йдіть".

Зеленський до зустрічі в Ер-Ріяді стверджував, що США, Україна та Європа мають узгодити між собою позицію, а потім поговорити з Росією. Хоча Трамп запросив його на переговори у Вашингтоні, дату їх проведення досі не призначено. Натомість США попросили європейські країни "роз'яснити", які гарантії безпеки вони готові надати Україні для забезпечення міцного миру і як союзники повинні реагувати, якщо будь-які миротворчі війська зазнають нападу Росії.

Видання зазначає, що тепер Зеленському, ймовірно, доведеться зробити складний вибір, перед яким його хочуть поставити Трамп і Путін: "проковтнути" неприйнятну угоду з Кремлем або боротися проти російської агресії без допомоги США.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом заявив, що до розмов та розробки гарантій безпеки мають бути залучені не лише США, а й Європейський Союз, Туреччина та Велика Британія.

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