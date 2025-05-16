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Переговори у Стамбулі: Умєров розповів про результати зустрічі з РФ
Україна та Росія провели нові переговори в Стамбулі — обговорювали обмін полонених та припинення вогню.
У Стамбулі відбулися переговори між українською та російською делегаціями. Українську сторону очолив міністр оборони Рустем Умєров, який розповів деталі зустрічі.
Про це голова делегації повідомив в коментарі для ЗМІ.
Після зустрічі Умєров зазначив, що сторони обговорили ключові питання: припинення вогню та обмін полоненими.
«Також ми потенційно готуємо зустріч на рівні лідерів країн. Ми говорили про обмін тисячу на тисячу, ми працюємо також над іншими модальностями цього обміну», — заявив міністр оборони.
На запитання про наступні кроки міністр відповів: «нам потрібно, по-перше, зайнятися обміном полонених і далі ми повідомимо вам, якими будуть наші наступні кроки».
Нагадаємо, видання The Telegraph повідомляло, що росіянам у Стамбулі знадобився перекладач.