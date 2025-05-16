Переговори у Стамбулі: Умєров розповів про результати зустрічі з РФ

Міністр оборони України Рустем Умєров / © ТСН.ua

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У Стамбулі відбулися переговори між українською та російською делегаціями. Українську сторону очолив міністр оборони Рустем Умєров, який розповів деталі зустрічі.

Про це голова делегації повідомив в коментарі для ЗМІ.

Після зустрічі Умєров зазначив, що сторони обговорили ключові питання: припинення вогню та обмін полоненими.

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«Також ми потенційно готуємо зустріч на рівні лідерів країн. Ми говорили про обмін тисячу на тисячу, ми працюємо також над іншими модальностями цього обміну», — заявив міністр оборони.

На запитання про наступні кроки міністр відповів: «нам потрібно, по-перше, зайнятися обміном полонених і далі ми повідомимо вам, якими будуть наші наступні кроки».

Нагадаємо, видання The Telegraph повідомляло, що росіянам у Стамбулі знадобився перекладач.