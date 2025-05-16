Переговоры в Стамбуле: Умеров рассказал о результатах встречи с РФ

Министр обороны Украины Рустем Умеров / © ТСН.ua

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В Стамбуле состоялись переговоры между украинской и российской делегациями. Украинскую сторону возглавил министр обороны Рустем Умеров, который рассказал детали встречи.

Об этом глава делегации сообщил в комментарии для СМИ.

После встречи Умеров отметил, что стороны обсудили ключевые вопросы: прекращение огня и обмен пленными.

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«Также мы потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран. Мы говорили об обмене тысячу на тысячу, мы работаем также над другими модальностями этого обмена», — заявил министр обороны.

На вопрос о следующих шагах министр ответил: «Нам нужно, во-первых, заняться обменом пленных и дальше мы сообщим вам, какими будут наши следующие шаги».

Напомним, издание The Telegraph сообщало, что россиянам в Стамбуле понадобился переводчик.