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Переговоры в Стамбуле: Умеров рассказал о результатах встречи с РФ
Украина и Россия провели новые переговоры в Стамбуле — обсуждали обмен пленных и прекращение огня.
В Стамбуле состоялись переговоры между украинской и российской делегациями. Украинскую сторону возглавил министр обороны Рустем Умеров, который рассказал детали встречи.
Об этом глава делегации сообщил в комментарии для СМИ.
После встречи Умеров отметил, что стороны обсудили ключевые вопросы: прекращение огня и обмен пленными.
«Также мы потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран. Мы говорили об обмене тысячу на тысячу, мы работаем также над другими модальностями этого обмена», — заявил министр обороны.
На вопрос о следующих шагах министр ответил: «Нам нужно, во-первых, заняться обменом пленных и дальше мы сообщим вам, какими будут наши следующие шаги».
Напомним, издание The Telegraph сообщало, что россиянам в Стамбуле понадобился переводчик.