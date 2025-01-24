В РФ назвали причину, яка "виключає досягнення миру"

Москва домагатиметься гарантій, що виключають членство України в Альянсі.
Агресорці Росії аж ніяк не подобається шлях України до НАТО. Тепер в Москві заявляють, що вступ до Альянсу "виключає досягнення миру".
Про це заявив заступник очільника російського МЗС Олександр Грушко.
З його слів, "вступ України до НАТО виключає досягнення миру та створення будь-якої архітектури безпеки". В російському Міністерстві закордонних справ вважають, мовляв, гарантії безпеки мають виключати можливість вступу України до Альянсу.
"Росія добиватиметься гарантій, що виключають членство України в НАТО", - заявив Грушко.
Нагадаємо, раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова зробила заяву про присутність військ НАТО в Україні. З її слів, нібито це може спровокувати неконтрольовану ескалацію.
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