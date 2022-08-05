В Україні конфіскують 903 об’єкти, що належать Росії: рішення уряду

Кабмін 5 серпня затвердив Указ президента про конфіскацію російського майна й активів в Україні. Так, під конфіскацію потрапляють 903 об’єкти, які належать саме країні-агресорці.

Конфісковані активи Росії конвертуються у кошти, які будуть спрямовані на оборону та відновлення України.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Маємо сьогодні на порядку денному системно важливе рішення про конфіскацію російського майна й активів в Україні. Перелік об’єктів сформовано. Це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів", – сказав очільник уряду.

Він уточнив, що все це російське майно розділено на три категорії:

майно, яке належить державі;

активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із РФ;

активи російських банків.

Так, згідно з рішенням уряду, буде конфісковано 903 об’єкти, які належать саме російській державі. 79 позицій –це корпоративні права, 824 позиції – майно.

"Конфісковані активи конвертуються у кошти, які будуть спрямовані на нашу оборону та відновлення. Сьогоднішній крок є першим у нашій стратегії. Наступним великим кроком має стати і конфіскація російських активів на Заході для відбудови України. Над цим працює і уряд, і Офіс президента з командами найкращих юристів та з командами міжнародних експертів, наших партнерів і союзників", – повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, у червні Сенат Канади ухвалив закон, що передбачає можливість конфіскації російських активів, які можуть бути передані Україні.

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