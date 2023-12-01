Волкер назвав, що може покласти край війні в Україні

Волкер закликав якнайшвидше прийняти Україну до НАТО. Це на його думку, пошле Путінові чіткий сигнал, що Альянс налаштований рішуче, тому продовження агресії не має сенсу.

Колишній спецпредставник Держдепу США з питань України і експосол Сполучених Штатів при НАТО Курт Волкер закликав прийняти Україну до Альянсу, попри те, що триває війна.

Про це передає "Еспресо".

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Він закинув лідерам країн НАТО, що вони сумніваються в рішенні прийняття України до Альянсу тому, бо хвилюються тільки себе, а також щодо ескалації.

"Але, на жаль, зайнявши таку позицію, вони тільки мотивують Путіна продовжувати війну. Я вважаю, що ми маємо робити протилежне. І маємо послати Путіну сигнал, що нас не зупинити, а в тому, що він буде продовжувати війну, немає сенсу", – наголосив Волкер.

Він закликав прийняти Україну в НАТО поки триває війна.

Раніше ексголова НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Альянс має запропонувати Україні приєднатися без окупованих Росією територій.

Нинішній генсек Єнс Столтенберг вважає, що членство України в НАТО залишається неможливим у розпал війни.

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