Волкер назвал, что может положить конец войне в Украине

Волкер призвал как можно быстрее принять Украину в НАТО. Это, по его мнению, пошлет Путину четкий сигнал, что Альянс настроен решительно, поэтому продолжение агрессии не имеет смысла.

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине и экспосол Соединенных Штатов при НАТО Курт Волкер призвал принять Украину в Альянс, несмотря на то, что идет война.

Об этом передает "Эспрессо".

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Он упрекнул лидеров стран НАТО в том, что они сомневаются в решении принятия Украины в Альянс потому, что волнуются только себя, а также об эскалации.

"Но, к сожалению, заняв такую позицию, они только мотивируют Путина продолжать войну. Я считаю, что мы должны делать обратное. И должны послать Путину сигнал, что нас не остановить, а в том, что он будет продолжать войну, нет смысла", – подчеркнул Волкер.

Он призвал принять Украину в НАТО, пока продолжается война.

Ранее экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Альянс должен предложить Украине присоединиться без оккупированных Россией территорий.

Нынешний генсек Йенс Столтенберг считает, что членство Украины в НАТО остается невозможным в разгар войны.

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