Ясько заявила, що Саакашвілі перевезли до в'язниці до Руставі

Стан Саакашвілі критичний.

Депутат Верховної ради України та кохана експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Єлизавета Ясько заявила, що політика вивезли до в'язниці у місті Руставі.

"У якому він стані, ніхто не знає. Його привезли до в'язниці у Руставі. Жодної більше інформації немає", — заявила Ясько під час ефіру у Facebook.

Раніше Ясько заявила, що стан Саакашвілі критичний і його вивезли зі шпиталю до Горі.

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"Після двох днів, коли не пускали нікого до Міхеіла, сьогодні керівництво лікарні дозволило українському консулу зайти до Міхеіла Саакашвілі, і ми отримали інформацію, в якому стані він зараз перебуває. Стан критичний, він практично весь час лежить, у нього неврологічні напади, медичної допомоги він не отримує. На жаль, зараз його стан дуже слабкий, і це не жарти", — заявила Ясько під час ефіру на Facebook.

Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До цього прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в'язниці. Оскільки у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років ув'язнення за перевищення службових повноважень на посаді глави держави.

Після повернення Саакашвілі до Грузії проти нього було відкрито ще одну справу – про незаконне перетинання кордону. Після затримання експрезидент розпочав голодування та оголосив себе політв'язнем. Він не їв 50 днів. Його госпіталізували до військової лікарні через тяжкий стан здоров'я.

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