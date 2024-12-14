Зеленський більше готовий до переговорів щодо припинення війни – американський дипломат

Володимир Зеленський став менш рішучий у вимогах щодо припинення війни. Можливо, він розглядає варіант певного компромісу.

Таку думку висловив ексрадник держсекретаря США, колишній директор щодо справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайза, в етері Еспресо.

За словами ексрадника, раніше офіційна позиція Зеленського була набагато жорсткішою. А саме, всі російські війська мають залишити територію України.

"Однак останнім часом, після розмов із Трампом, хоча це може бути лише збіг обставин, президент Зеленський виглядає менш рішучим і наполегливим у своїх вимогах. Натомість він здається більш готовим до переговорів і пошуку певної угоди. Схоже, що президент Зеленський розглядає можливість певного компромісу. Він уже обговорював це питання з президентом Трампом", – зазначив Брайза.

Він додав, що цей підхід відрізняється від початкової формули миру президента Зеленського. Таким чином, очевидно, що ситуація динамічно розвивається під впливом президента Трампа.

"Усі намагаються підтримувати добрі стосунки з ним, адже розуміють, що він непередбачуваний, нестандартний і зрештою, заради припинення війни, чинитиме тиск як на Київ, так і на Москву", – підсумував ексрадник.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наступної середи може відвідати Брюссель для зустрічі з лідерами низки європейських країн і країн НАТО.

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