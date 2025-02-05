Зеленський сказав, кого Путін хоче бачити президентом України

Російський диктатор хоче, аби президентом України був хтось, хто вважає НАТО ворогом.
Президент Росії Володимир Путін хоче, щоби президентом України був хтось із антизахідною, антиєвропейською, антинатовською позицією.
Таку думку президент України Володимир Зеленський озвучив у інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.
"Путіну байдуже, хто буде президентом України, головне, щоб це був хтось із антизахідною, антиєвропейською, антинатовською позицією. Хтось, хто вважає НАТО ворогом, – саме так, як Кремль змальовує Альянс для росіян", – розповів український лідер.
Він акцентував, що НАТО – це оборонний альянс, який ні на кого не нападає. Зеленський зазначив, що Кремль маніпулює російським народом, змушуючи його вірити у протилежне.
До слова, Зеленський заявив, що вибори в Україні будуть призначені, щойно буде скасовано воєнний стан.
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