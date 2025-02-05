Зеленський сказав, кого Путін хоче бачити президентом України

Президент Росії Володимир Путін хоче, щоби президентом України був хтось із антизахідною, антиєвропейською, антинатовською позицією.

Таку думку президент України Володимир Зеленський озвучив у інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

"Путіну байдуже, хто буде президентом України, головне, щоб це був хтось із антизахідною, антиєвропейською, антинатовською позицією. Хтось, хто вважає НАТО ворогом, – саме так, як Кремль змальовує Альянс для росіян", – розповів український лідер.

Він акцентував, що НАТО – це оборонний альянс, який ні на кого не нападає. Зеленський зазначив, що Кремль маніпулює російським народом, змушуючи його вірити у протилежне.

До слова, Зеленський заявив, що вибори в Україні будуть призначені, щойно буде скасовано воєнний стан.