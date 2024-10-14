Зеленський у середу виступить в Раді: про що говоритиме

Зеленський, імовірно, представить у парламенті свій План перемоги.
Президент Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, виступить у Верховній Раді, де, ймовірно, представить свій План перемоги.
Про це заявив радник керівника Офісу президента, екснардеп Сергій Лещенко в Telegram.
"У середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді. Очевидно, зараз є лише одна причина для цього заходу – це публічне представлення Плану перемоги", – написав Лещенко.
План перемоги Володимира Зеленського: що відомо
Раніше в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, на чому базується український план перемоги та які чинники відіграють у ньому вирішальну роль.
Газета The Times 22 вересня написала, що план перемоги Зеленського складається з чотирьох ключових пунктів, серед яких — гарантії безпеки, операція в Курській області, постачання зброї та фінансова допомога.
За інформацією Wall Street Journal, в адміністрації президента США Джо Байдена занепокоєні тим, що план перемоги Володимира Зеленського не містить всеосяжної стратегії.
Сам Зеленський повідомляв, що у першому пункті Плану перемоги йдеться про вступ України до НАТО.
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