Зеленський у середу виступить в Раді: про що говоритиме

Президент Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, виступить у Верховній Раді, де, ймовірно, представить свій План перемоги.

Про це заявив радник керівника Офісу президента, екснардеп Сергій Лещенко в Telegram.

"У середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді. Очевидно, зараз є лише одна причина для цього заходу – це публічне представлення Плану перемоги", – написав Лещенко.

План перемоги Володимира Зеленського: що відомо

Раніше в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, на чому базується український план перемоги та які чинники відіграють у ньому вирішальну роль.

Газета The Times 22 вересня написала, що план перемоги Зеленського складається з чотирьох ключових пунктів, серед яких — гарантії безпеки, операція в Курській області, постачання зброї та фінансова допомога.

За інформацією Wall Street Journal, в адміністрації президента США Джо Байдена занепокоєні тим, що план перемоги Володимира Зеленського не містить всеосяжної стратегії.

Сам Зеленський повідомляв, що у першому пункті Плану перемоги йдеться про вступ України до НАТО.

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