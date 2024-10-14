Зеленский в среду выступит в Раде: о чем будет говорить

Президент Владимир Зеленский в среду, 16 октября, выступит в Верховной Раде, где предположительно представит свой План победы.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента, экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram.

"В среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. Очевидно, сейчас только одна причина для этого мероприятия — это публичное представление Плана победы", — написал Лещенко.

План победы Владимира Зеленского: что известно

Ранее в интервью немецкому изданию Die Welt советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, на чем основывается украинский план победы и какие факторы играют в нем решающую роль.

Газета The Times 22 сентября написала, что план победы Зеленского состоит из четырех ключевых пунктов, среди которых гарантии безопасности, операция в Курской области, поставка оружия и финансовая помощь.

По информации Wall Street Journal, в администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что план победы Владимира Зеленского не содержит всеобъемлющей стратегии.

Сам Зеленский сообщал, что в первом пункте Плана победы идет речь о вступлении Украины в НАТО.

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