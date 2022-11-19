Англія – Іран: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

Цим поєдинком відкриється другий день Мундіалю в Катарі.

У понеділок, 21 листопада, в матчі 1-го туру групи В чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Англії зустрінеться з Іраном.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Халіфа" в Досі – столиці Катару. Арена, яку було відкрито 1976-го, а реконструйовано 2018 року, розрахована на 45 416 глядачів. Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом.

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Крім Англії та Ірану, до квартету В також потрапили збірні США та Уельсу. Вони проведуть очний матч першого туру також 21 листопада, о 21:00 за київським часом. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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Де дивитися матч Англія – Іран

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Англія – Іран

Абсолютними фаворитами майбутньої зустрічі є родоначальники футболу. На перемогу команди Гарета Саутгейта приймаються ставки з коефіцієнтом 1,41. Нічия – 4,50. Тріумф поплічника країни-агресорки стане гучною сенсацією – 10,50.

Нагадаємо, ЧС-2022 передував гучний скандал. Футбольна спільнота, зокрема і Україна, звернулися до ФІФА із закликом усунути збірну Ірану від планетарної першості за жорстоке порушення прав людини в країні та допомогу Росії вести загарбницьку війну проти України. Однак в організації відмовилися дискваліфікувати Іран та зробили цинічну заяву нібито футбол "поза політикою".

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