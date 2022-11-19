Англия – Иран: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Этим поединком откроется второй день Мундиаля в Катаре.

В понедельник, 21 ноября, в матче 1-го тура группы В чемпионата мира-2022 по футболу сборная Англии встретится с Ираном.

Поединок состоится на стадионе "Халифа" в Дохе – столице Катара. Арена, которая была открыта в 1976-м, а реконструирована в 2018 году, рассчитана на 45 416 зрителей. Матч начнется в 15:00 по киевскому времени.

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Кроме Англии и Ирана, в квартет В также попали сборные США и Уэльса. Они проведут очный матч первого тура также 21 ноября, в 21:00 по киевскому времени. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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Где смотреть матч Англия – Иран

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Англия – Иран

Абсолютными фаворитами предстоящей встречи являются родоначальники футбола. На победу команды Гарета Саутгейта принимаются ставки с коэффициентом 1,41. Ничья – 4,50. Триумф приспешника страны-агрессора станет громкой сенсацией – 10,50.

Напомним, ЧМ-2022 предшествовал громкий скандал. Футбольное сообщество, в том числе и Украина, обратились в ФИФА с призывом отстранить сборную Ирана от планетарного первенства за жестокое нарушение прав человека в стране и помощь России вести захватническую войну против Украины. Однако в организации отказались дисквалифицировать Иран и сделали циничное заявление якобы футбол "вне политики".

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