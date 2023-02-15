Арсенал – Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

"Каноніри" з Олександром Зінченком зіграють проти головного конкурента в боротьбі за титул.

У середу, 15 лютого, відбудеться перенесений матч 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) між "Арсеналом" українця Олександра Зінченка та "Манчестер Сіті".

Команди зустрінуться в Лондоні на стадіоні "Емірейтс". Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

Наразі "Арсенал" (51 очок) лідирує в турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи свого найближчого переслідувача "Манчестер Сіті" лише на три бали. Щоправда, команда Мікеля Артети провела на один матч менше.

Де дивитися матч Арсенал – Манчестер Сіті

На території України поєдинок чемпіонату Англії між "Арсеналом" і "Манчестер Сіті" можна подивитися ексклюзивно на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Арсенал – Манчестер Сіті

Букмекери у майбутньому поєдинку віддають незначну перевагу "городянам". На перемогу команди Хосепа Гвардіоли можна поставити з коефіцієнтом 2,43. Нічия – 3,50. Виграш лондонців – 3,10.

Нагадаємо, наприкінці січня "Арсенал" і "Манчестер Сіті" вже зустрічалися в рамках 1/16 фіналу Кубка Англії. Тоді мінімальну перемогу та путівку до наступного раунду турніру здобули "небесно-блакитні".

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