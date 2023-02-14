Боруссія Дортмунд – Челсі: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Михайло Мудрик може дебютувати за лондонців у Лізі чемпіонів.

У середу, 15 лютого, дортмундська "Боруссія" та лондонський "Челсі" зустрінуться в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок відбудеться в Німеччині на арені "Сігнал Ідуна Парк". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Очікується, що свій дебютний матч у Лізі чемпіонів за англійський клуб проведе український вінгер Михайло Мудрик, який взимку перебрався на туманний Альбіон з донецького "Шахтаря".

Матч-відповідь між командами буде зіграний у вівторок, 7 березня, на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні.

Де дивитися матч Боруссія Дортмунд – Челсі

На території України поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Боруссією" та "Челсі" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Боруссія Дортмунд – Челсі

У букмекерів незначним фаворитом майбутнього поєдинку є німецький клуб. На перемогу дортмундців можна поставити з коефіцієнтом 2,50. Нічия – 3,35. Звитяга лондонців – 3,00.

Натомість фавором двоматчевого протистояння називається "Челсі". На прохід Мудрика і Ко до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,64. Підсумковий успіх "Боруссії" – 2,41.

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