"Арсенал" обіграв "Атлетик" на старті основного раунду Ліги чемпіонів

Лондонський "Арсенал" на виїзді переміг "Атлетик" Більбао у матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао завершився з рахунком 0:2 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. А ось у другій 45-хвилинці "каноніри" двічі вразили ворота суперника.

На 72-й хвилині Габріель Мартінеллі відкрив рахунок з передачі Леандро Троссарда. А на 87-й хвилині вже Троссард забив, а Мартінеллі асистував. Цікаво, що обидва вийшли на заміну в другому таймі.

Огляд матчу "Атлетик" – "Арсенал"

У наступному турі Ліги чемпіонів підопічні Мікеля Артети приймуть "Олімпіакос" українського форварда Романа Яремчука, а баски в гостях зустрінуться з дортмундською "Боруссією". Обидва матчі відбудуться 1 жовтня.

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.