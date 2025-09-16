Усик зіграв у благодійному футбольному матчі легенд у Португалії

Олександр Усик / © instagram.com/usykaa

Реклама

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик взяв участь у благодійному футбольному матчі легенд у Португалії.

Поєдинок відбувся 15 вересня на стадіоні "Жозе Алваладе" у Лісабоні. Український боксер зіграв за команду Легенд світу проти Легенд Португалії.

38-річний українець вийшов на заміну на 22-й хвилині поєдинку замість Генріка Ларссона.

Реклама

Усик зіграв 17 хвилин у першому таймі, після чого був замінений. А потім наприкінці матчу провів на полі ще 6 хвилин.

За проведений на полі час Олександр кілька разів намагався йти в обіграш на позиції центрального форварда, а одного разу навіть ефектно зіграв п'ятою.

Гра відбувалася у форматі два тайми по 40 хвилин. Команда Легенд Португалії перемогла з рахунком 4:1. Голи забили Педру Паулета, Елдер Поштіга, Луїш Фігу та Пепе. У команді Легенд світу відзначився Майкл Оуен.

Організатори ставили за мету зібрати понад мільйон євро для благодійних проєктів, аби допомогти людям в Україні, Португалії та всьому світі.

Реклама

Легенди Португалії – Легенди світу – 4:1

Голи: Педру Паулета, 15, Елдер Поштіга, 46, Луїш Фігу, 52, Пепе, 73 – Майкл Оуен, 48

Незабитий пенальті: Юрій Джоркаєфф, 63 (Легенди світу)

Легенди Португалії: Вітор Байя, Бету Пімпарел; Фабіу Коентрау, Елізеу, Данні, Рікарду Карвалью, Босінгва, Жорже Андраде, Пепе, Бруну Алвеш; Сімау, Маніше, Луїш Фігу, Нані, Деку, Тіагу Мендеш; Нуну Гомеш, Куарежма, Елдер Поштіга, Паулета. Тренер: Коштінья.

Реклама

Легенди світу: Петр Чех, Едвін ван дер Сар; Марко Матерацці, Карлес Пуйоль, Хав'єр Дзанетті, Джон Террі, Роберто Карлос; Гаїска Мендьєта, Крістіан Карембе, Георгіос Карагуніс, Марек Хамшик, Красімір Балаков, Георге Хаджі, Юрій Джоркаєфф, Кака; Хенрік Ларссон, Хав'єр Савіола, Майкл Оуен, Алессандро Дель П'єро, Хрісто Стоїчков, Олександр Усик. Тренер-гравець: Роберто Карлос.

Раніше повідомлялося, що Усик відреагував на смерть видатного британського боксера Ріккі Хаттона.