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"Атлетіко" оголосив про трансфер зірки "Барселони": деталі угоди

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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93
Час на прочитання
1 хв
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"Атлетіко" оголосив про трансфер зірки "Барселони": деталі угоди

Фото: Associated Press

Мемфіс Депай відтепер виступатиме за "матрацників".

Нідерландський форвард Мемфіс Депай перебрався з каталонської "Барселони" до мадридського "Атлетіко".

Про трансфер 28-річного футболіста "матрацники" повідомили на своєму офіційному сайті.

Депай успішно пройшов медобстеження та підписав з "Атлетіко" контракт до літа 2025 року.

Раніше повідомлялося, що "Барселона" заробить на трансфері Мемфіса три мільйони євро. Ще один мільйон євро каталонці можуть отримати бонусами.

Цього сезону Депай зіграв лише два матчі в Ла Лізі і забив один гол. Його контракт із "синьо-гранатовими" закінчувався наприкінці поточного сезону.

Нагадаємо, Депай перейшов до "Барселони" влітку 2021 року вільним агентом. До цього він грав за нідерландський ПСВ, англійський "Манчестер Юнайтед" і французький "Ліон".

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Дата публікації
Перегляди
93
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