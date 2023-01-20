"Атлетіко" оголосив про трансфер зірки "Барселони": деталі угоди

Мемфіс Депай відтепер виступатиме за "матрацників".
Нідерландський форвард Мемфіс Депай перебрався з каталонської "Барселони" до мадридського "Атлетіко".
Про трансфер 28-річного футболіста "матрацники" повідомили на своєму офіційному сайті.
Депай успішно пройшов медобстеження та підписав з "Атлетіко" контракт до літа 2025 року.
⚪ #BienvenidoMemphis— Atlético de Madrid (@Atleti) January 20, 2023
✍️ @Memphis firmó su contrato como nuevo jugador rojiblanco en las oficinas del Cívitas @Metropolitano. pic.twitter.com/tspX4sMB7e
Раніше повідомлялося, що "Барселона" заробить на трансфері Мемфіса три мільйони євро. Ще один мільйон євро каталонці можуть отримати бонусами.
Цього сезону Депай зіграв лише два матчі в Ла Лізі і забив один гол. Його контракт із "синьо-гранатовими" закінчувався наприкінці поточного сезону.
Нагадаємо, Депай перейшов до "Барселони" влітку 2021 року вільним агентом. До цього він грав за нідерландський ПСВ, англійський "Манчестер Юнайтед" і французький "Ліон".
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