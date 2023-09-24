Атлетіко – Реал Мадрид: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ла Ліги

"Матрацники" та "вершкові" зійдуться у принциповому мадридському дербі.

У неділю, 24 вересня, відбудеться центральний матч 6-го туру іспанської Ла Ліги, в якому сильнішого визначатимуть мадридські гранди – "Атлетіко" та "Реал".

Надзвичайно принциповий поєдинок буде зіграно на арені "Метрополітано" в Мадриді, яка є домашньою для "матрацників". Початок зустірічі – о 22:00 за київським часом.

Після чотирьох зіграних матчів "Атлетіко" з 7 очками посідає сьоме місце в турнірній таблиці Ла Ліги. У попередньому турі команда Дієго Сімеоне на виїзді сенсаційно програла "Валенсії" (0:3) українського форварда Романа Яремчука.

"Реал" виграв усі п'ять своїх поєдинків на старті сезону Примери і з 15 очками йшов лідером чемпіонату перед початком шостого туру. У минулому матчі Ла Ліги "Королівський клуб" здобув вольову перемогу над "Реалом Сосьєдад" (2:1).

Де дивитися матч Атлетіко – Реал Мадрид

На території України поєдинок шостого туру Ла Ліги між "Атлетіко" та "Реалом" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Атлетіко – Реал Мадрид

Зовсім незначним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Реал". На перемогу команди Карло Анчелотті можна поставити з коефіцієнтом 2,62. Нічия – 3,45. Виграш "матрацників" – 2,82.

Нагадаємо, посеред тижня обидва клуби стартували у груповому етапі Ліги чемпіонів. "Реал" драматично вирвав перемогу над німецьким "Уніоном" (1:0). "Атлетіко" ж зіграв унічию з італійським "Лаціо" (1:1) – гол воротаря на останніх секундах врятував римлян від поразки.

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