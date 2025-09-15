ТСН у соціальних мережах

Проспорт
80
1 хв

"Барселона" знищила "Валенсію" в матчі чемпіонату Іспанії

Каталонці відправили у ворота "кажанів" шість м'ячів без відповіді.

Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" вдома розгромила "Валенсію" в матчі 4-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на "Йохан Кройфф Арені" у Барселоні завершився з рахунком 6:0.

Дублями у складі "синьо-гранатових" відзначилися Фермін Лопес, Роберт Левандовські та Рафінья.

Огляд матчу "Барселона" – "Валенсія"

Після цієї перемоги "Барселона" з 10 очками вийшла на друге місце в Ла Лізі й відстає від лідера мадридського "Реала" на 2 бали. "Валенсія" (4 пункти) йде на 15-й позиції.

У наступному турі підопічні Гансі Фліка 21 вересня приймуть "Хетафе", а "кажани" днем раніше на своєму полі зустрінуться з "Атлетком" Більбао.

Перед цим "Барселона" 18 вересня в гостях зіграє проти "Ньюкасла" у стартовому турі основного раунду Ліги чемпіонів.

80
