Бельгія – Франція: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги націй

У понеділок, 14 жовтня, збірна Бельгії зіграє проти команди Франції в матчі 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні імені короля Бодуена у Брюсселі, столиці Бельгії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нинішній розіграш Ліги націй бельгійці та французи проводять у Дивізіоні А, де їхніми суперниками у групі також є Італія та Ізраїль.

Після трьох турів у групі А2 лідирує Італія (7 очок). На другій позиції з 6 балами розташувалася Франція. Третьою йде Бельгія, яка має 4 пункти у своєму активі. Ізраїль (0) замикає квартет.

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Прогнози букмекерів на матч Бельгія – Франція

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають збірну Франції. На перемогу "Ле Бле" можна поставити з коефіцієнтом 2,46. Нічия – 3,55. Виграш Бельгії – 3,15.

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