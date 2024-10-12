Україна – Чехія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги націй

У понеділок, 14 жовтня, збірна України зіграє проти команди Чехії в матчі 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Через повномасштабну загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Де дивитися матч Україна – Чехія

Матч Україна – Чехія можна подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів.

Також поєдинок покаже канал MEGOGO Спорт, який доступний у цифровому ефірі Т2 і кабельних мережах. В Інтернеті матч ексклюзивно транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Чехія буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Україна – Чехія

Букмекери приблизно однаково оцінюють шанси команд у прийдешньому поєдинку. На перемогу підопічних Сергія Реброва можна поставити з коефіцієнтом 2,71. Нічия – 3,25. Виграш чехів – 2,75.

Нагадаємо, у сезоні Ліги націй-2024/25 збірна України виступає у Дивізіоні B, де її суперниками є Чехія, Грузія та Албанія.

На старті турніру команда Реброва програла Албанії (1:2) та поступилася Чехії (2:3), а в третьому турі обіграла Грузію (1:0).

Після трьох турів збірна України посідає останнє місце у групі B1 Ліги націй, маючи у своєму активі 3 очки. Лідирує з 6 балами Грузія, яка випереджає Чехію (6) за додатковими показниками. Албанія (3 пункти) йде третьою.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

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