Біатлон: результати жіночого масстарту на етапі Кубка світу в Ансі

Це була остання гонка Кубка світу з біатлону 2024 року.

У неділю, 22 грудня, третій етап Кубка світу з біатлону-2024/25 у французькому Ансі-Ле-Гран-Борнан закрився жіночим масстартом.

Україну в ньому представляла тільки Юлія Джима, яка фінішувала на 18-й позиції.

Ще одна наша співвітчизниця Христина Дмитренко, яка зуміла відібратися до масстарту, не вийшла на старт через хворобу.

Виграла масстарт німкеня Селіна Гротіан, для якої це перша перемога в кар'єрі в особистих гонках Кубка світу з біатлону. Друге місце посіла ще одна німкеня Франциска Пройс. "Бронзу" на останніх метрах дистанції драматично виборола словачка Пауліна Батовська-Фіалкова.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночого масстарту в Ансі

1. Селіна Гротіан (Німеччина, 0+0+1+0) 38:35.4

2. Франциска Пройс (Німеччина, 0+0+0+0) +12.7

3. Пауліна Батовська-Фіалкова (Словаччина, 1+0+2+0) +35.4

4. Жані Рішар (Франція, 0+0+0+1) +35.5

5. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0+1+1) +57.2

6. Жюлія Сімон (Франція, 1+1+1+1) +1:12.4

...

18. Юлія Джима (Україна, 0+0+1+2) +1:55.7

Зазначимо, що раніше сьогодні в Ансі відбувся чоловічий масстарт, де двоє українців фінішували у топ-20.

На цьому гонки Кубка світу з біатлону 2024 року завершено. Після різдвяно-новорічної паузи четвертий етап поточного сезону прийматиме 9-12 січня 2025 року німецький Обергоф.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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