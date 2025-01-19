Біатлон: результати жіночого масстарту на етапі Кубка світу в Рупольдінгу

У неділю, 19 січня, п'ятий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 в німецькому Рупольдінгу завершився жіночим масстартом.

Україну в ньому представляла єдина біатлоністка – Юлія Джима, яка з двома штрафними колами фінішувала 25-ю.

Виграла масстарт шведка Ельвіра Еберг. Другою стала німкеня Франциска Пройсс, а замкнула трійку призерок француженка Жанні Рішар.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночого масстарту в Рупольдінгу

1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+0+0) 33:00.5

2. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+1+0+0) +25.0

3. Жанні Рішар (Франція, 0+0+0+0) +25.4

4. Доротея Вірер (Італія, 0+0+0+1) +27.9

5. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+1+0+0) +32.7

6. Ганна Еберг (Швеція, 0+2+0+1) +34.7

...

25. Юлія Джима (Україна, 2+0+0+0) +2:29.9

Раніше сьогодні у Рупольдінгу відбувся чоловічий масстарт, де українці Дмитро Підручний та Віталій Мандзин посіли 21-ше та 25-те місця відповідно.

Наступний етап Кубка світу з біатлону прийматиме 23 – 26 січня Антгольц-Антерсельва (Італія).

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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