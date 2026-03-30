Боснія та Герцеговина — Італія: де дивитися і прогноз букмекерів на фінал плейоф відбору до ЧС-2026

Збірна Італії з футболу

У вівторок, 31 березня, збірні Боснії та Герцеговини та Італії позмагаються у фіналі плейоф європейського відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Біліно Поле" в боснійському місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

У півфіналі боснійці в серії пенальті здолали Уельс — 1:1 (пен. 4:2), тоді як італійці обіграли Північну Ірландію — 2:0.

Де дивитися матч Боснія та Герцеговина — Італія

В Україні поєдинок Боснія та Герцеговина — Італія у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогноз букмекерів на матч Боснія та Герцеговина — Італія

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну Італії. На її перемогу в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,54. Нічия — 4,00. Виграш боснійців — 7,00.

На вихід італійців на Мундіаль приймаються ставки з коефіцієнтом 1,25. Підсумковий успіх збірної Боснії та Герцеговини — 4,00.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.