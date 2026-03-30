Швеція — Польща: де дивитися і прогноз букмекерів на фінал плейоф відбору до ЧС-2026

Переможець поєдинку отримає путівку на Мундіаль.

Максим Приходько
Швеція — Польща / © Associated Press

У вівторок, 31 березня, збірні Швеції та Польщі зійдуться у фіналі плейоф європейського відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Поєдинок відбудеться у шведському Стокгольмі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

У півфіналі шведи обіграли збірну України (3:1), а поляки здобули вольову перемогу над Албанією (2:1).

Де дивитися матч Швеція — Польща

В Україні поєдинок Швеція — Польща у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогноз букмекерів на матч Швеція — Польща

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають шведську збірну. На її перемогу в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,05. Нічия — 3,50. Виграш поляків — 3,80.

На вихід шведів на Мундіаль приймаються ставки з коефіцієнтом 1,52. Підсумковий успіх польської збірної — 2,54.

Цікаво, що Польща та Швеція зустрічалися у фіналі плейоф відбору до ЧС-2022. Тоді поляки здолали шведів (2:0) та вийшли на світову першість.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

