Швеція — Польща: де дивитися і прогноз букмекерів на фінал плейоф відбору до ЧС-2026
Переможець поєдинку отримає путівку на Мундіаль.
У вівторок, 31 березня, збірні Швеції та Польщі зійдуться у фіналі плейоф європейського відбору до чемпіонату світу 2026 року.
Поєдинок відбудеться у шведському Стокгольмі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
У півфіналі шведи обіграли збірну України (3:1), а поляки здобули вольову перемогу над Албанією (2:1).
Де дивитися матч Швеція — Польща
В Україні поєдинок Швеція — Польща у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
Прогноз букмекерів на матч Швеція — Польща
Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають шведську збірну. На її перемогу в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,05. Нічия — 3,50. Виграш поляків — 3,80.
На вихід шведів на Мундіаль приймаються ставки з коефіцієнтом 1,52. Підсумковий успіх польської збірної — 2,54.
Цікаво, що Польща та Швеція зустрічалися у фіналі плейоф відбору до ЧС-2022. Тоді поляки здолали шведів (2:0) та вийшли на світову першість.
Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.