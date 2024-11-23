"Челсі" без Мудрика обіграв "Лестер" і наблизився до лідерів АПЛ (відео)

Українець провів весь матч на лавці для запасних.

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді здобув перемогу над "Лестером" у стартовому поєдинку 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Зустріч на "Кінг Павер Стедіум" у Лестері завершилася з рахунком 1:2 .

На 15-й хвилині матчу лондонці відкрили рахунок зусиллями Ніколаса Джексона. На 32-й хвилині гості могли подвоювати свою перевагу, але гол Ноні Мадуеке було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR) через офсайд.

У другому таймі підопічні Енцо Марески таки збільшили свій гандикап – на 75-й хвилині відзначився Енцо Фернандес.

Проте без нервів для фанатів "пенсіонерів" наприкінці гри не обійшлося. На 90+5-й хвилині Джордан Аю реалізував пенальті й подарував "лисицям" надію на порятунок.

Однак "Челсі" все ж втримав переможний рахунок. Зазначимо, що Мудрик провів весь матч на лавці для запасних.

Огляд матчу "Лестер" – "Челсі"

Після цієї перемоги "Челсі" (22 очки) продовжує йти на третьому місці в АПЛ, але наблизився до лідерів чемпіонату "Ліверпуля" (28 балів) та "Манчестер Сіті" (23 пункти). "Лестер" (10 очок) посідає 16-ту позицію.

У наступному турі АПЛ команда Мудрика 1 грудня прийме "Астон Віллу", а "лисиці" 30 листопада на виїзді зіграють проти "Брентфорда" українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

Нагадаємо, у четвер, 28 листопада, "Челсі" завітає в гості до німецького "Гайденгайма" в рамках 4-го туру основного раунду Ліги конференцій.

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