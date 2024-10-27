"Динамо" – "Шахтар": стали відомі стартові склади на Класичне

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" оголосили стартові склади на центральний матч 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25, який сьогодні, 27 жовтня, відбудеться на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського.

Початок гри – о 18:00. На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шахтар".

"Динамо": Бущан, Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак, Бражко, Андрієвський, Брагару, Буяльський, Кабаєв, Ванат

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Дячук, Волошин, Шапаренко, Рубчинський, Караваєв, Малиш, Герреро, Біловар, Михайленко

"Шахтар": Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Бондаренко, Криськів, Зубков, Судаков, Егіналду, Сікан

Запасні: Фесюн, Лассіна Траоре, Франьїч, Степаненко, Швед, Азаров, Вінісіус Тобіас, Грам, Марлон Гомес, Кевін, Педрінью, Невертон

Перед Класичним "біло-сині" з 25 очками посідають друге місце в УПЛ, відстаючи на один бал від "Олександрії", яка зіграла на один матч більше. "Шахтар" (19 пунктів) перебуває на четвертій позиції.

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