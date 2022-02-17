Динамо - Валмієра: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

Дивіться третій спаринг "біло-синіх" на заключному зимовому зборі.

У четвер, 17 лютого, київське "Динамо" проведе черговий контрольний матч на третьому, заключному, навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Суперником команди Мірчі Луческу стане латвійська "Валмієра" з однойменного міста.

Зустріч відбудеться на арені Mardan Stadium. Початок - о 16:00 за київським часом.

До вашої уваги пряма відеотрансляція поєдинку поєдинку "біло-синіх" з латвійським клубом.

Загалом на третьому зборі "біло-сині" планують провести п'ять товариських матчів. У перших двох спарингах кияни розбили лідера другого дивізіону Чемпіонату Сербії - "Інджію" (4:0), та розгромили одного з лідерів казахстанської Прем'єр-ліги - "Кайрат" (4:0).

Підопічні Луческу завершать підготовку до весняної частини сезону 22 лютого.

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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