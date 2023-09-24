"Дніпро-1" переміг "Зорю" та перервав тривалу безвиграшну серію в УПЛ

"Дніпро-1" обіграв "Зорю" у центральному матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Україна" у Львові закінчився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у зустрічі між срібним і бронзовим призерами минулого розіграшу чемпіонату України було забито в середині першого тайму. На 24-й хвилині півзахисник дніпрян Ігор Когут з лінії воротарського майданчика в один дотик пробив у дальній верхній кут після передачі Валентина Рубчинського.

Для дніпровського клубу це дебютна перемогу під керівництвом Юрія Максимова.

"Дніпро-1" перервав свою чотириматчеву безвиграшну серію в УПЛ. До цього дніпряни востаннє перемагали ще 6 серпня у поєдинку другого туру з "Поліссям" (2:1).

Перемога над "Зорею" дозволила дніпрянам з 9 очками піднятися на восьме місце в УПЛ. Луганський колектив з 5 балами перебуває на 14-й позиції.

У наступному турі "Дніпро-1" 2 жовтня зіграє з "Металістом 1925", а "Зоря" 30 вересня зустрінеться з "Чорноморцем".

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